LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | rientra Evenepoel gruppo sfilacciato e ritmi folli

Remco Evenepoel è rientrato nel gruppo dopo aver effettuato un pit-stop durante la tappa di oggi del Tour de France 2026. Il gruppo si è sfilacciato a causa di ritmi molto veloci, con alcuni corridori che sono rimasti indietro. La corsa prosegue con un gruppo compatto, mentre la classifica generale si modifica di conseguenza. La tappa è caratterizzata da un ritmo intenso e da una fuga che si è conclusa con il rientro del corridore belga.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14:12 Intanto è rientrato Remco Evenepoel, che ha pagato la scelta di operare un pit-stop nel momento sbagliato. 14:10 Pogacar è come sempre vigile nelle primissime posizioni di un plotone ormai sezionato in più tronconi. Vingegaard è ovviamente incollato alla ruota del Campione del Mondo. 14:07 Il Team Visma – Lease a Bike prova a far corsa dura con un attivissimo Jorgenson. Gruppo allungatissimo lungo questo breve ma duro strappo che ci proietterà verso una rapida discesa. 14:06 Ripreso Pedersen, resta da solo al comando Campenaerts, ma intanto riprendono gli scatti con diversi corridori che provano a fuoriuscire dal gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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