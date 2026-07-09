LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Tourmalet! Si fa sul serio

Oggi è iniziata la salita al Tourmalet durante la tappa del Tour de France 2026. Alle 15.51, Wellens ha concluso il suo lavoro e si è defilato. A pochi istanti di distanza, il leader della classifica generale, Vingegaard, è stato visto respirare con la bocca socchiusa. La corsa continua con i ciclisti impegnati nella fase più impegnativa della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.51 Wellens si fa da parte: ha terminato il lavoro. 15.51 Vingegaard respira con la bocca socchiusa. Anche uno sbuffo per il danese. 15.50 Seixas per il momento si mantiene piuttosto indietro nel plotone principale. 15.49 Vingegaard si è già piazzato a ruota di Pogacar. 15.49 La UAE sta imponendo un passo regolare, ma non logorante. 15.48 Vacek e Quinn si mantengono a 46? dalla vetta. 15.46 La pedalata di Traeen è già decisamente legnosa. Il norvegese deve salire del suo passo e pensare a gestirsi per salvare la maglia gialla. 15.44 Pogacar ha ancora 4 gregari a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

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