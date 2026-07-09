LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Tourmalet! Si fa sul serio
Oggi è iniziata la salita al Tourmalet durante la tappa del Tour de France 2026. Alle 15.51, Wellens ha concluso il suo lavoro e si è defilato. A pochi istanti di distanza, il leader della classifica generale, Vingegaard, è stato visto respirare con la bocca socchiusa. La corsa continua con i ciclisti impegnati nella fase più impegnativa della tappa.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.51 Wellens si fa da parte: ha terminato il lavoro. 15.51 Vingegaard respira con la bocca socchiusa. Anche uno sbuffo per il danese. 15.50 Seixas per il momento si mantiene piuttosto indietro nel plotone principale. 15.49 Vingegaard si è già piazzato a ruota di Pogacar. 15.49 La UAE sta imponendo un passo regolare, ma non logorante. 15.48 Vacek e Quinn si mantengono a 46? dalla vetta. 15.46 La pedalata di Traeen è già decisamente legnosa. Il norvegese deve salire del suo passo e pensare a gestirsi per salvare la maglia gialla. 15.44 Pogacar ha ancora 4 gregari a disposizione. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello titanico Pogacar-Vingegaard sul mitico Tourmalet!Oggi, sulla salita del Tourmalet, si sono sfidati i ciclisti Pogacar e Vingegaard.
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: primo duello Pogacar-Vingegaard sul mitico Tourmalet!Oggi si è disputata la sesta tappa del Tour de France 2026, lunga 186 km da Pau a Gavarnie-Gèdre.
Temi più discussi: Tour de France, oggi sesta tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Quarta Tappa; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Trionfa Olav Kooij! l’olandese va a segno alla sua prima volata alla Grande Boucle; Tour de France 2026 · Tappa 9: Percorso, orari, altimetria 12 luglio, dove vedere | Ciclismo oggi.
Al Tour non ci si riposa un momento! Non perderti la Tappa 6, in diretta a partire dalle 12:15 e interagisci con i commentatori live! Guarda tutte le tappe del Tour de France 2026 in diretta su HBO Max e Discovery+ #Ciclismo #Cycling #TourdeFra x.com
LIVE TOUR DE FRANCE: PAZZESCO IN CASA UAE EMIRATES! Pasticcio e scene d'altri tempi per Del Toro! Clamoroso quanto appena successo nella seconda tappa del Tour! Un momento di tensione e caos totale che ha visto protagonista il gi facebook
Ho creato un piccolo gioco di pronostici per il Tour de France reddit
LIVE Tour de France, sesta tappa: Martinez passa in testa al Col d'Aspin davanti a Paret-PeintreDa Pau a Gavarnie-Gedre il Col D'Aspis prima del Tourmalet e la salita finale per un totale complessivo di 4100 m e di 186 km ... gazzetta.it
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Trionfa Olav Kooij! l’olandese va a segno alla sua prima volata alla Grande BoucleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.43 Il gruppo affronterà adesso una parte vallonata che ... oasport.it