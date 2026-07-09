LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | allucinante Pogacar fa la differenza anche in discesa!

Notizia in breve

Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, un ciclista ha mostrato una performance impressionante anche in discesa, facendo la differenza nel gruppo. Nel corso della giornata, un altro corridore è caduto in discesa, aggravando la sua posizione in classifica generale. La pioggia ha interessato la strada, rendendo le condizioni di corsa più difficili. La maglia gialla, indossata fino a poco prima, è passata di mano a causa di una perdita di tempo e di un incidente.