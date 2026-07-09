LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | allucinante Pogacar fa la differenza anche in discesa!
Durante la tappa odierna del Tour de France 2026, un ciclista ha mostrato una performance impressionante anche in discesa, facendo la differenza nel gruppo. Nel corso della giornata, un altro corridore è caduto in discesa, aggravando la sua posizione in classifica generale. La pioggia ha interessato la strada, rendendo le condizioni di corsa più difficili. La maglia gialla, indossata fino a poco prima, è passata di mano a causa di una perdita di tempo e di un incidente.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 16.41 Caduta in discesa per Traeen. Piove sul bagnato per la ormai ex-maglia gialla. Ha urtato la ruota anteriore con la posteriore di un compagno di squadra. 16.40 Siamo in un tratto in falsopiano, dove stare in gruppetto consente di risparmiare molte più energie rispetto a chi è da solo. 16.39 22 km al traguardo. Sale a 1’01” il ritardo di Vingegaard, che adesso deve fare attenzione al gruppo di Evenepoel, distante solo 48? dal danese. 16.38 Si ritira il belga Uijtdebroeks, talento mai sbocciato. 16.36 Vingegaard sta perdendo tantissimo in discesa: 51? da un indemoniato Pogacar. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: Tappa 6 | Chi può fermare Pogaar Percorso e favoriti
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