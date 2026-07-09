Il nuoto juniores agli Europei 2026 prosegue con le batterie in corso. Il ceco Foltyn ha vinto la penultima con 22,32 secondi. Gli italiani sono vicini al limite per la qualificazione, con i tempi già molto stretti prima dell’ultima batteria. Sono protagonisti in gara Francesco Ceolin e Lucrezia Mancini, mentre si attende la finale della staffetta 4x200 donne. La competizione continua con l’obiettivo di qualificare il massimo numero di atleti alle semifinali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30: Il ceco Foltyn vince la terz’ultima batteria con 22?32. Non ci sarà più di un azzurro in semifinale perchè i tempi degli italiani fin qui scesi in acqua sono già al limite quando mancano due batterie alla fine 10.29. Secondo posto per l’azzurro Lucarelli nella sesta batteria con 23?04, alle spalle dell’ucraino Zozulia con 23?02. Quinto Aldrighetti con 23?31 10.28: L’ucraino Latsko si aggiudica la quinta batteria con 23?12. Ora Aldrighetti e Lucarelli 10.26: Quarto posto per l’azzurro Campo con 23?40. Primo posto per il serbo Maksic con 22?79 10.25: L’israeliano Cohen vince la quarta batteria con 23?25, miglior tempo finora. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Francesco Ceolin e Lucrezia Mancini protagonisti in batteria! Attesa per la 4×200 donne

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