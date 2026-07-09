LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Ceolin e i ranisti protagonisti in batteria! Attesa per la 4×200 donne

Da oasport.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al via le batterie della staffetta 4x200 stile libero donne con Trevisan, Guarnieri, Leoni e Mao. In batteria, la Russia, l’Ungheria, Gbr e Italia si sono già posizionate a metà gara. Nei 200 rana, la Russia, l’Ungheria e l’Italia sono in testa. A metà gara nei 200 dorso, Russia, Ungheria e Italia sono in vantaggio. I nuotatori italiani sono protagonisti in più discipline durante le batterie dei campionati juniores europei.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.57: A metà gara Gbr, Russia, Ungheria, Italia 10.55: Ai 200 Gbr, Russia, Ungheria, Italia 10.51: Al via Trevisan, Guarnieri, Leoni e Mao nella prima delle due batterie della 4×200 stile libero donne. Italia con Gbr, Ungheria e Russia 10.50: Questi i qualificati per le semifinali dei 200 rana: Yogurtcuoglu, Garzia, Longobardo, Ntoumas, Vilimas, Jureko, Bengtsson Nimander, Hoffmann, Radzikowski, Broekstra, Engelien, Malyshka, Martin i Sole, Ondrasek, Rodriguez Ramirez, Holden 10.49. due azzurri in seminfinale e con ottime credenziali! L’ultima batteria va al turco Yogurtcuoglu con 2’14?22 che è il miglior tempo assoluto, secondo posto per Longobardo con 2’14?45. 🔗 Leggi su Oasport.it

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