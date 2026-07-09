Un nuotatore ha vinto l'oro nella finale dei campionati europei juniores 2026. La seconda semifinale ha visto in partenza nuotatori di diverse nazionalità, con tempi che vanno dai 53.67 ai 53.90 secondi. La gara si è svolta senza incidenti e con un pubblico presente. Si attende ora la finale della staffetta 4x200, con l’interesse in crescita. La manifestazione prosegue con le competizioni in corso e aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.51 Questa la start list della seconda semifinale: 1 GRE Georgios KALANDROS 53.90 2 TUR Kaan VAROL 53.67 3 GBR Dean FEARN 53.02 4 ITA Francesco CEOLIN 52.83 5 NA Egor PROSHIN 52.98 6 ESP Joaquin PAVON SOTO 53.18 7 ITA Thomas CARAPIA 53.85 8 SRB Aleksej KALANJ 53.97 19.50 Vittoria per Baranov in 52.79 davanti ad Ukrainets ed Antal, entrambi in 52.81. Quarto Juska in 53.14 19.49 Partiti! 19.48 Questa la start list della prima finale dei 100 farfalla maschile: 1 SWE Ludvig BARTOLEK 53.91 2 LTU Tajus JUSKA 53.79 3 UKR Matvii UKRAINETS 53.03 4 NA Egor BARANOV 52.89 5 HUN David ANTAL 53.00 6 TUR Arel GULTEKIN 53. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: splendido oro di Santambrogio, cresce l’attesa per la 4×200

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