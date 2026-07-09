Durante la terza giornata degli Europei juniores di nuoto, l’Italia ha vinto due medaglie d’oro. Santambrogio si è aggiudicato il primo oro, mentre la staffetta 4×200 stile libero ha concluso la gara in prima posizione. L’evento si è svolto a Monaco, con la giornata che si è conclusa con un bilancio positivo per la squadra italiana. La diretta ha seguito gli sviluppi delle competizioni fino alla serata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.37 Giornata trionfale per l’Italia che ha conquistato due medaglie d’oro in questo day 3 degli Europei juniores di Monaco. Pochi minuti prima della 4×200 sl femminile il Bel Paese ha festeggiato il successo di Caterina Santambrogio nei 100 farfalla 20.35 L’Italia ha vinto la 4×200 stile libero femminile in 7:52.26, tempo frutto delle frazioni di Alessandra Mao (1:58.25), Lucrezia Domina (1:59.05), Alice Guernieri (2:00.48) e Bianca Nannucci (1:58.48) 20.34 L’Italia precede la selezione degli atleti neutrali (Russia) e la Gran Bretagna. Ai piedi del podio la Germania a 5 secondi dalle britanniche. 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: serata trionfale!! Santambrogio e la 4×200 si tingono d’oro

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