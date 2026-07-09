Le gare della staffetta 4x200 stile libero donne sono in corso alla terza giornata degli Europei juniores a Monaco di Baviera. La squadra italiana con Mao e Nannucci si sta contendendo la medaglia d’oro. La competizione si svolge all’Olympiaschwimmhalle. La 52ª edizione dei Campionati Europei Juniores di nuoto prosegue nella piscina tedesca.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. Prosegue all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera la 52ª edizione dei Campionati Europei Juniores di nuoto. L’Italia, forte della delegazione più numerosa insieme agli AIN, punta a confermarsi tra le protagoniste della manifestazione, con numerosi atleti impegnati nelle eliminatorie. Come sempre, nelle gare individuali potranno accedere al turno successivo al massimo due atleti per nazione, a condizione di rientrare tra i migliori sedici nelle prove con semifinali o tra i migliori otto nelle gare con finale diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: la 4×200 sl donne punta all’oro con Mao e Nannucci

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