LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Nannucci e Domina avanti nei 200 sl eliminata Alessandra Mao Cecconi e Di Scola ok nel dorso

Notizia in breve

Durante le semifinali dei Campionati europei juniores di nuoto, gli atleti italiani Nannucci e Domina sono passati alla fase successiva nei 200 stile libero, mentre Alessandra Mao è stata eliminata. Nel dorso, Cecconi e Di Scola hanno ottenuto qualificazioni. Inoltre, Francesca Petrillo Giannini si è classificata terza nella sua batteria con un tempo di 31,83 secondi, nella batteria vinta dalla britannica Beavers con 31,42 secondi.