LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Nannucci e Domina avanti nei 200 sl eliminata Alessandra Mao Cecconi e Di Scola ok nel dorso

Da oasport.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante le semifinali dei Campionati europei juniores di nuoto, gli atleti italiani Nannucci e Domina sono passati alla fase successiva nei 200 stile libero, mentre Alessandra Mao è stata eliminata. Nel dorso, Cecconi e Di Scola hanno ottenuto qualificazioni. Inoltre, Francesca Petrillo Giannini si è classificata terza nella sua batteria con un tempo di 31,83 secondi, nella batteria vinta dalla britannica Beavers con 31,42 secondi.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00: In semifinale anche l’altra azzurra, Francesca Petrillo Giannini, terza in 31?83 nell’ultima batteria vinta dalla britannica Beavers con 31?42 10.59: Bene Lucrezia M ancini che chiude seconda la penultima batteria con 31?29 alle spalle della russa Anufrieva che vince in 31?07 10.57: La terza batteria va alla spagnola Pineda Lopez con 31?60. Ora Mancini 10.55: La polacca Baran con 32?55 vince la terza batteria ma non è in testa alla classifica 10.53: L’austriaca Paier con 32?49 vince la seconda batteria dei 50 rana 10.48: Ottimo Gabriele Di Scola che si qualifica assieme a Cecconi con il quarto posto nell’ultima batteria con 25?64. 🔗 Leggi su Oasport.it

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