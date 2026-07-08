Durante la seconda giornata degli Europei Juniores di nuoto a Monaco di Baviera, due atleti italiani hanno raggiunto la finale nei 1500 metri stile libero, mentre la staffetta 4x100 mista si è qualificata per le fasi successive. La mattinata ha visto anche altre prestazioni positive per la squadra italiana, con alcuni nuotatori che hanno migliorato i loro tempi nelle batterie di qualificazione. La manifestazione prosegue con ulteriori gare in programma nel pomeriggio e in serata.

Si è aperta la seconda giornata degli Europei Juniores di nuoto in corso di svolgimento a a Monaco di Baviera. Una mattinata positiva per i colori azzurri, partendo già dalla prima gara odierna. Sono infatti due le azzurre che sono riuscita a qualificarsi per le semifinali dei 100 farfalla, dove spicca il bel risultato di Caterina Santambrogio, che ha vinto la propria batteria (1’00”15), chiudendo con il quarto tempo complessivo, dietro alla tedesca Riefstahl (59”30), alla russa Khvesiuk (59”52) e alla polacca Lesniewska (59”60). Qualificata per la semifinale anche Gaialuce Becattini con il quattordicesimo crono (1’01”27). Staccano il biglietto per le semifinali dei 200 misti maschili anche Biagio Aldrighetti (2’02”63) e Alessandro Acampora (2’02”74), che hanno chiuso rispettivamente con l’ottavo ed il nono tempo complessivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, Volpe e Bagaglini in finale nei 1500 agli Europei Juniores. Bene anche la 4×100 stile mista

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