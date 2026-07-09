Ceolin ha ottenuto il miglior tempo nelle qualifiche dei 100 farfalla e si è qualificato per le semifinali. Gli altri atleti che sono passati sono Baranov, Proshin, Antal, Fearn, Ukrainets, Pavon Soto, Gultekin, Varol, Juska, Carapia, Carrasco Cadens, Kalandros, Bartolek, Kalanj e Cerda. La gara si svolgerà nelle prossime ore, mentre l’attesa si concentra anche sulla staffetta 4×200 donne.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.41. Questi gli atleti qualificati per le semifinali dei 100 farfalla: Ceolin, Baranov, Proshin, Antal, Fearn, Ukrainets, Pavon Soto, Gultekin, Varol, Juska, Carapia, Carrasco Cadens, Kalandros, Bartolek, Kalanj, Cerda 9.38. Ceolin entra in semifinale con il miglior tempo! L’ultima batteria va al britannico Fearn con 53?02. Per poco Stefano Mogno non strappa la qualificazione a Thomas Carapia. L’azzurro chiude quarto con 53?98, a 13 centesimi dal connazionale 9.36: Molto bene Francesco Ceolin che vince la penultima batteria con un ottimo 52?83. Terzo posto con 53?85 per Carapia 9.35: Irrompe la Russia e sono tempi di ottimo livello: vince Baranov con 52?89, secondo posto per Proshin con 52?98. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: Ceolin in semifinale col miglior tempo nei 100 farfalla! Attesa per la 4×200 donne

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