LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | dominio di Misharina Bagaglini lontana
Durante i campionati europei juniores di nuoto, Kseniia Misharina ha vinto la gara con un tempo di 16:05, mentre Ginevra Bagaglini si è classificata ottava in 16:51.60. La competizione si è conclusa con Misharina in testa, lasciando Bagaglini a distanza. La gara si è svolta nelle ultime ore, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati ufficiali.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Ginevra Bagaglini chiude in ottava posizione in 16:51.60 18.19 Oro per Kseniia Misharina che stoppa il cronometro in 16:05.46. Argento per Vivien Jackl (+6.13), bronzo per Anna Arshavskaia (+19.79) 18.18 Inizia l’ultimo 100 per Misharina che ha un ampio vantaggio sulle avversarie. La russa è tornata sotto il 32.50 18.17 Ai 1300 Misharina ha 5.54 su Jackl, 15.77 su Arshavskaia e 26.94 su Sade. Lotta per le medaglie ormai chiusa. 18.16 Misharina passa ai 1200 in 12:51.56 ed ha un vantaggio di 5.18 su Jackl. 18.15 Ai 1100 Misharina ha 4.68 su Jackl e 13.18 su Arshavskaia. 18.15 Bagaglini passa ai 1000 in ottava posizione con 30. 🔗 Leggi su Oasport.it
UNSEEN FOOTAGE | European Junior Diving Championships 2026 | European Aquatics
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: iniziano i 1500 m. femminili! L’Italia si affida a Bagaglini
Leggi anche: LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: 4×100 sl mista, Volpe e Bagaglini in finale! Appuntamento alle 18.00
Temi più discussi: LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: doppio bronzo per Bianca Nannucci e 4×100 sl mista azzurra; Campionati Europei Juniores: Analisi E Risultati LIVE Finali E Semifinali Day 2; Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv: orari martedì 7 luglio, streaming, italiani in gara; Campionati Europei Juniores Monaco 2026: Analisi E Risultati Live Finali E Semifinali Day 1.
DA OASPORT - #LiveTennis #Nuoto #AlessandraLeoni #AlessandroAcampora LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: la 4×200 sl donne punta all’oro con Mao e Nannucci: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti x.com
Nuoto, Mao trascina in finale la 4x200 agli Europei Juniores. Molto bene Ceolin nei 100 farfalla, buoni riscontri per l'Italia nelle batterie facebook
Europei nuoto juniores 2026 oggi in tv: orari 9 luglio, tv, streaming, azzurri in garaGli Europei di nuoto juniores 2026 sono pronti a vivere la loro terza giornata di gare. Nella vasca di Monaco di Baviera (Germania), località che ospita ... oasport.it
LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: la 4×200 sl donne punta all’oro con Mao e NannucciCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. oasport.it