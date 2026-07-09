Durante i campionati europei juniores di nuoto, Kseniia Misharina ha vinto la gara con un tempo di 16:05, mentre Ginevra Bagaglini si è classificata ottava in 16:51.60. La competizione si è conclusa con Misharina in testa, lasciando Bagaglini a distanza. La gara si è svolta nelle ultime ore, con aggiornamenti in tempo reale sui risultati ufficiali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.20 Ginevra Bagaglini chiude in ottava posizione in 16:51.60 18.19 Oro per Kseniia Misharina che stoppa il cronometro in 16:05.46. Argento per Vivien Jackl (+6.13), bronzo per Anna Arshavskaia (+19.79) 18.18 Inizia l’ultimo 100 per Misharina che ha un ampio vantaggio sulle avversarie. La russa è tornata sotto il 32.50 18.17 Ai 1300 Misharina ha 5.54 su Jackl, 15.77 su Arshavskaia e 26.94 su Sade. Lotta per le medaglie ormai chiusa. 18.16 Misharina passa ai 1200 in 12:51.56 ed ha un vantaggio di 5.18 su Jackl. 18.15 Ai 1100 Misharina ha 4.68 su Jackl e 13.18 su Arshavskaia. 18.15 Bagaglini passa ai 1000 in ottava posizione con 30. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: dominio di Misharina, Bagaglini lontana

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