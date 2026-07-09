Nella terza giornata dei Campionati Europei Juniores di Monaco, si sono svolte le batterie della staffetta 4×200 stile libero donne, con le atlete Mao e Nannucci in gara. La competizione si svolge all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera, dove prosegue la 52ª edizione dell’evento. La gara ha visto confrontarsi diverse nazionali in cerca di qualificazioni per le finali. La diretta live continua con aggiornamenti sui risultati e le classifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei juniores di Monaco in Germania. Prosegue all’Olympiaschwimmhalle di Monaco di Baviera la 52ª edizione dei Campionati Europei Juniores di nuoto. L’Italia, forte della delegazione più numerosa insieme agli AIN, punta a confermarsi tra le protagoniste della manifestazione, con numerosi atleti impegnati nelle eliminatorie. Come sempre, nelle gare individuali potranno accedere al turno successivo al massimo due atleti per nazione, a condizione di rientrare tra i migliori sedici nelle prove con semifinali o tra i migliori otto nelle gare con finale diretta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei juniores 2026 in DIRETTA: caccia all’oro per la 4×200 sl donne con Mao e Nannucci

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