LIVE Nuoto Europei juniores 2026 in DIRETTA | Bagaglini lontana nei 1500 Boscaro eliminata

Nella gara dei 1500 metri stile libero ai campionati europei juniores, la nuotatrice Bagaglini si è allontanata dal gruppo, mentre Boscaro è stata eliminata. Alla metà della corsa, Lechavalier guida con un vantaggio di circa un secondo su Rottink e Kokas. Ai 100 metri, Lechavalier si posiziona in testa, con un vantaggio di circa 0.91 secondi su Rottink.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.31 Allunga Lechavalier che ai 150 ha un vantaggio di 0.91 su Rottink e 1.00 su Kokas. 18.30 Lechavalier in testa ai 100 con 0.48 di vantaggio su Kokas e 0.68 su Rottink. 18.30 Ai 50 Lechavalier in testa davanti a Kokas e Prisecariu 18.29 Partite! 18.28 Questa la start list della seconda semifinale dei 200 dorso femminili: 1 NA Sofiia MASLOVA 2:16.89 2 ESP Carlota RODRIGUEZ ALCAIDE 2:15.50 3 NED Roos ROTTINK 2:14.11 4 HUN Fanni Viktoria KOKAS 2:12.13 5 GER Mira HELGET 2:13.49 6 ROU Aissia-Claudia PRISECARIU 2:14.40 7 FRA Jeanne LECHEVALIER 2:16.09 8 POR Maria GOMES NEVES 2:17.13 18.26 Vittoria per Eva Rottink in 2:11. 🔗 Leggi su Oasport.it

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