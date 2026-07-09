Lite clamorosa tra giornalisti | Brahim Diaz resta allibito

Durante la conferenza stampa prima del quarto di finale tra Francia e Marocco, il trequartista marocchino Brahim Diaz, ora al Real Madrid, è rimasto sorpreso quando due giornalisti sono venuti alle mani. La scena ha interrotto il dibattito, attirando l’attenzione di tutti i presenti. Diaz si è mostrato sbigottito di fronte al confronto acceso tra i cronisti, che ha causato scompiglio nel contesto dell’evento. Nessuna altra informazione è stata fornita sui motivi della lite.

Nella conferenza stampa di vigilia del quarto di finale del Mondiale tra Francia e Marocco, il trequartista degli africani Brahim Diaz viene interrotto da una lite tra due giornalisti: guarda la reazione dell'ex Milan, oggi al Real Madrid. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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Senegal Marocco 1-0 | Rigore su Brahim Diaz e goal annullato: che caos!

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