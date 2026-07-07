Spionaggio per conto della Russia arrestati a Roma due ex 007 accusati di aver passato informazioni militari sensibili

Da ilgiornaleditalia.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due ex agenti segreti italiani sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver passato informazioni militari sensibili alla Russia. L’indagine, condotta dalla procura locale, coinvolge due dipendenti del ministero della Difesa con oltre dieci anni di servizio. Secondo le accuse, avrebbero trasmesso dati riservati in modo illecito. La procura ha disposto l’arresto degli imputati. Le indagini continuano per chiarire eventuali altri contatti e coinvolgimenti.

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Indagine della procura di Roma su due dipendenti del ministero della Difesa in servizio da oltre dieci anni, che sarebbero accusati di aver passato in maniera indebita delle informazioni alla Russia La Procura di Roma ha disposto l'arresto per due ex 007 italiani, accusati di spionaggio per c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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