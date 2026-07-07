Spionaggio per conto della Russia arrestati a Roma due ex 007 accusati di aver passato informazioni militari sensibili
Due ex agenti segreti italiani sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver passato informazioni militari sensibili alla Russia. L’indagine, condotta dalla procura locale, coinvolge due dipendenti del ministero della Difesa con oltre dieci anni di servizio. Secondo le accuse, avrebbero trasmesso dati riservati in modo illecito. La procura ha disposto l’arresto degli imputati. Le indagini continuano per chiarire eventuali altri contatti e coinvolgimenti.
Indagine della procura di Roma su due dipendenti del ministero della Difesa in servizio da oltre dieci anni, che sarebbero accusati di aver passato in maniera indebita delle informazioni alla Russia La Procura di Roma ha disposto l'arresto per due ex 007 italiani, accusati di spionaggio per c. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Segui gli aggiornamenti su Russia.
Notizie e thread social correlati
Cedevano informazioni sensibili alla Russia, arrestati due ex 007 a RomaDue ex agenti segreti sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver fornito informazioni riservate alla Russia.
“Cedevano informazioni sensibili alla Russia”, arrestati due ex 007 ora al ministero della DifesaDue ex agenti dei servizi segreti, ora impiegati nel ministero della Difesa, sono stati arrestati.
Temi più discussi: La presunta spia crypto iraniana ha pagato solo $1.379 per segreti israeliani; La presunta spia crypto iraniana ha pagato solo $1.379 per segreti israeliani; Wenn der Staat mit dem Feuer spielt: Der Fall Didier Magnien und das System der verdeckten Spionage - Xpert.Digital; Usa-Iran, a Doha ripartono i colloqui indiretti: Trump punta sulla diplomazia, ma non esclude nuovi attacchi.
Spionaggio per conto della Russia, due arresti a RomaUn ex appartenente al comparto dell’intelligence nazionale, già sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, e un secondo indagato sono stati arrestati a Roma nell’ambito di un’inchiesta della Procura cap ... corrieredellacalabria.it
Spionaggio per conto della Russia, arrestati a Roma un ex 007 italiano e un ex sottoufficiale dei CarabinieriDue persone sono state arrestate a Roma dai carabinieri del Ros per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Il principale indagato, un 59enne ex appartenente al comparto di intelligence it ... blitzquotidiano.it
In Ucraina un importante agente dei servizi segreti è stato condannato all’ergastolo per spionaggio per conto della Russia x.com
Israele, arrestato cittadino Usa con l'accusa di spionaggio per conto di Teheran. Intanto Trump prosegue con la diplomazia >> https://buff.ly/9x3tJHL facebook