spionaggio per conto della russia arrestati a roma due ex 007 accusati di aver passato informazioni militari sensibili

Notizia in breve

Due ex agenti segreti italiani sono stati arrestati a Roma con l’accusa di aver passato informazioni militari sensibili alla Russia. L’indagine, condotta dalla procura locale, coinvolge due dipendenti del ministero della Difesa con oltre dieci anni di servizio. Secondo le accuse, avrebbero trasmesso dati riservati in modo illecito. La procura ha disposto l’arresto degli imputati. Le indagini continuano per chiarire eventuali altri contatti e coinvolgimenti.