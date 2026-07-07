Le nazionali italiane di pallavolo sono a Hong Kong per le partite di ritorno della Volleyball Nations League. Le azzurre cercano di ottenere i punti necessari per assicurarsi la qualificazione alle Finals di Macao. La squadra ha già accumulato abbastanza vittorie per avvicinarsi alla qualificazione e punta a consolidare la posizione in classifica. La competizione prosegue con le partite in programma nei prossimi giorni.

L’Italia riparte da Hong Kong e da un obiettivo ormai a portata di mano: mettere al sicuro la qualificazione alle Finals di Macao e ritrovare quella continuità che può renderla una delle principali candidate al successo finale della Volleyball Nations League 2026. La terza e ultima settimana della fase preliminare si aprirà mercoledì 8 luglio alle ore 11.00 italiane con la sfida all’Ucraina, primo di quattro impegni che vedranno le azzurre affrontare nell’ordine Belgio, Canada e Cina nella moderna Kai Tak Arena. La squadra guidata da Julio Velasco arriva all’appuntamento asiatico dopo alcuni giorni di lavoro a Cervia e con un gruppo finalmente al completo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - L’Italia riparte dall’Ucraina in VNL: le azzurre a Hong Kong vogliono mettere in cassaforte le Finals

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