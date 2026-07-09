L’Italia brucia | picchi di 45°C con l’ondata di caldo africano fornace Sardegna Pericolo estremo per il corpo umano

L’Italia sta affrontando temperature fino a 45°C a causa di un’ondata di caldo africano che interessa tutta la penisola. La Sardegna, in particolare, registra condizioni di fornace. L’ondata di calore è stata descritta come “pericolo estremo per il corpo umano”. L’alta pressione di origine nord-africana si sta consolidando, causando un aumento dei valori termici.

Roma, 9 luglio 2026 – L’ Italia si appresta a entrare in una nuova bolla di calore. L'alta pressione di matrice nord-africana che va consolidandosi su tutta la penisola farà lievitare ancora la colonnina di mercurio. Secondo le ultime previsioni meteo, un primo picco di valori sarà raggiunto nel weekend. Ma l’effetto del rafforzamento dell’anticiclone culminerà la prossima settimana con temperature superiori alle medie stagionali anche di 10 gradi. Un esempio su tutti è la Sardegna, dove si potranno toccare i 43-45 °C. Non nascondiamo che il quadro presentato dai meteorologi è abbastanza sconfortante. e in un contesto climatico più ampio. Come spiega bene Lorenzo Tedici di iLMeteo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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