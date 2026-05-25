L'Italia sta vivendo un’ondata di caldo con temperature che raggiungono i picchi più elevati della stagione. Il cielo è coperto da un’assenza di vento e di nuvole, con un’afa che si fa sentire in molte regioni. Le temperature massime superano i valori abituali di questo periodo, creando condizioni di forte disagio. La situazione si protrae senza segni di miglioramento nei prossimi giorni.

Il cielo sopra la nostra penisola sembra aver perso la sua consueta mitezza, lasciando il posto a una stasi soffocante che preannuncia scenari di estrema severità. Non si tratta più di una semplice variazione stagionale, ma di un segnale inequivocabile che scuote le fondamenta del nostro equilibrio climatico e mette alla prova la resilienza delle nostre città. La pressione che avvertiamo non è solo meteorologica, ma rappresenta una tensione crescente tra i ritmi della natura e la vulnerabilità dei nostri territori. In questo scenario, l’aria stessa diventa protagonista di un cambiamento che impone una riflessione profonda sulla nuova normalità che stiamo imparando a subire. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Italia sotto l’anticiclone: arriva l’ondata di caldo con picchi termici

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