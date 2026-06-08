Le opposizioni hanno denunciato le audizioni della Commissione Covid, sostenendo che siano state condotte in modo illecito e violano norme costituzionali, legislative e regolamentari. Queste accuse sono state respinte da un membro di Fratelli d’Italia, che ha dichiarato di rimanere nel rispetto delle regole. La polemica riguarda presunte irregolarità nelle modalità di svolgimento delle audizioni e il rispetto delle procedure ufficiali.

“Violazioni costituzionali,legislative e regolamentaridi gravità evidente e inaudita, che pongono l’attività della Commissione d’inchiesta Covidal di fuori del suo perimetro istituzionale“. E’ questa la denuncia sporta dall’opposizione con una lettera indirizzata ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, per sollevare “gravi illegittimità” nei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione dell’emergenza sanitaria ai tempi del governo Conte II. Ma è scontro a Palazzo San Macuto, dove il presidente Lisei respinge ogni accusa nonché la richiesta delle sue dimissione in quanto “non è stato violato nulla“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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© Ildifforme.it - Commissione Covid, opposizioni denunciano ‘audizioni illecite’ e Lisei (FdI) respinge accuse: ‘Resto’

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Commissione Covid, opposizione nervosa durante l'audizione di Dario Bianchi (JC-Electronics Italia)

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