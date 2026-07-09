Lirio Abbate lascia Repubblica e va a ricoprire il ruolo di vicedirettore del Giornale - confermate le anticipazioni del GdI

Lirio Abbate lascia Repubblica e diventa vicedirettore del Giornale. Le anticipazioni del Giornale d’Italia si sono confermate, dopo aver riferito due giorni fa della sua intenzione di cambiare testata. Abbate, giornalista specializzato in antimafia e terrorismo, passa così dal quotidiano diretto da Eugenio Scalfari al nuovo incarico. La sua nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore.

Confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia, che già due giorni fa aveva rivelato come il giornalista esperto di antimafia e terrorismo fosse in procinto di lasciare il quotidiano fondato da Eugenio Scalfari Lirio Abbate lascia Repubblica e va a ricoprire il ruolo di vicedirettore del G. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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