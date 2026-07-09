Un problema invisibile sta causando la morte di numerosi uccelli marini, secondo un comunicato di Lipu. La campagna intende sensibilizzare sull’impatto di inquinamento e pratiche umane che minacciano le berte, specie particolarmente vulnerabili. La questione viene evidenziata in un approfondimento che si svilupperà in due puntate, a partire dal primo numero in edicola dal 29 luglio. Tra le storie pubblicate ci sono anche quelle di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.

Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Un uccello mitologico rischia la vita per un problema invisibile, spiega la Lipu, che gli addetti ai lavori chiamano «bycatch». Detta in italiano è più semplice: si tratta di una cattura non intenzionale che ogni anno coinvolge migliaia di uccelli marini che percorrono e stazionano nei nostri mari. Finiscono imprigionati nelle rete o agganciati a un amo. Questi uccelli sono le berte. Ogni anno attraversano l’oceano per mesi, un viaggio di decine di migliaia di chilometri per poi tornare nello stesso posto, deporre un uovo e tornare sempre in coppia allo stesso nido per nutrire il nuovo nato. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - Lipu: «Un problema invisibile sta uccidendo gli uccelli marini». Una campagna per salvare le berte

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Salvare il petrello delle Galápagos, uno degli uccelli marini più minacciati del pianetaIl petrello delle Galápagos, un uccello marino tra i più minacciati al mondo, si trova in grave pericolo di estinzione a causa della presenza di...

Il mondo degli uccelli marini si sta restringendo: habitat e areali sempre più piccoli a causa del surriscaldamento globaleIl riscaldamento globale sta causando una riduzione degli habitat e delle aree di distribuzione degli uccelli marini.