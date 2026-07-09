Lipu | Un problema invisibile sta uccidendo gli uccelli marini Una campagna per salvare le berte
Un problema invisibile sta causando la morte di numerosi uccelli marini, secondo un comunicato di Lipu. La campagna intende sensibilizzare sull’impatto di inquinamento e pratiche umane che minacciano le berte, specie particolarmente vulnerabili. La questione viene evidenziata in un approfondimento che si svilupperà in due puntate, a partire dal primo numero in edicola dal 29 luglio. Tra le storie pubblicate ci sono anche quelle di Dylan Dog, Zerocalcare e Shintaro Kago.
Una lunga storia inedita in due puntate. Il primo storico numero in edicola dal 29 luglio. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Un uccello mitologico rischia la vita per un problema invisibile, spiega la Lipu, che gli addetti ai lavori chiamano «bycatch». Detta in italiano è più semplice: si tratta di una cattura non intenzionale che ogni anno coinvolge migliaia di uccelli marini che percorrono e stazionano nei nostri mari. Finiscono imprigionati nelle rete o agganciati a un amo. Questi uccelli sono le berte. Ogni anno attraversano l’oceano per mesi, un viaggio di decine di migliaia di chilometri per poi tornare nello stesso posto, deporre un uovo e tornare sempre in coppia allo stesso nido per nutrire il nuovo nato. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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