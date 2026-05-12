Salvare il petrello delle Galápagos uno degli uccelli marini più minacciati del pianeta

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il petrello delle Galápagos, un uccello marino tra i più minacciati al mondo, si trova in grave pericolo di estinzione a causa della presenza di specie invasive e delle attività umane nella zona. La popolazione di questa specie rara è diminuita negli ultimi anni, mettendo a rischio la sua sopravvivenza. Le autorità stanno cercando di attuare misure per proteggerlo e preservare l’ecosistema delle isole.

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Il raro petrello delle Galápagos (Pterodroma phaeopygia) rischia l’estinzione per colpa di specie invasive e attività umane. Ma nuovi progetti di conservazione stanno cercando di salvarlo con risultati incoraggianti.🔗 Leggi su Fanpage.it

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