Due persone sono state arrestate dopo aver truffato un’anziana tramite una telefonata in cui si spacciavano per un nipote. La vittima ha consegnato 7.400 euro, credendo di aiutare il presunto parente in difficoltà. La telefonata raccontava di un’emergenza e di una minaccia di carcere, spingendo l’anziana a fare il bonifico. I due truffatori sono stati fermati dalle forze dell’ordine.

Tempo di lettura: 2 minuti Una telefonata, il racconto di una falsa emergenza e la richiesta urgente di denaro per evitare il carcere ai propri familiari. È il copione della truffa del “finto nipote”, messo in atto ai danni di un’anziana di Lioni e interrotto grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri, che hanno arrestato i presunti responsabili e recuperato l’intera somma sottratta alla vittima. L’operazione è scattata nel pomeriggio di ieri, quando al 112 sono giunte alcune segnalazioni relative a tentativi di truffa nel centro irpino. Immediatamente è stato predisposto un dispositivo di ricerca che ha permesso di individuare e bloccare un’autovettura con targa straniera, a bordo della quale viaggiavano un 21enne e un 52enne, entrambi residenti in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Finto nipote al telefono, anziana consegna 7.400 euro: due arrestati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Si cantik itu memandang rendahku karena aku seorang pengemis, tapi aku punya mata yang jeli

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Truffa del 'finto nipote' a Palo, anziana consegna i suoi gioielli: raggiro da 15mila euro

Truffa del Finto Nipote: Anziana Ingannata per 10mila Euro, Denunciato un 40enneUn uomo di 40 anni è stato denunciato per aver truffato un’anziana di 10mila euro con la finta identità di un nipote.

Temi più discussi: Truffe agli anziani, smantellata la banda del finto nipote: 5 arresti tra Roma e Napoli; Truffa con la telefonata del falso nipote, 2 arresti; Truffe agli anziani: una telefonata e spariscono denaro e ricordi di una vita. Arrestati; Emergenza truffe nel Magliese: vari raggiri tentati, ultra 90enne derubata con la scusa delle tasse arretrate.

Lioni, sventata truffa del 'finto nipote': anziana salva i 7.400 euroLa vicenda ha avuto inizio con una telefonata. Un uomo, spacciandosi per il nipote dell'anziana, le aveva comunicato una falsa emergenza: la madre e un fratello, a suo dire, si trovavano trattenuti in ... it.blastingnews.com

Lioni, truffa del finto nipote sventata dai CarabinieriUna telefonata, il racconto di una falsa emergenza e la richiesta urgente di denaro per evitare il carcere ai propri familiari. È il copione della truffa del finto nipote, messo in atto ai danni di ... orticalab.it

Venerdì mia madre è stata vittima di una truffa telefonica, col nipote finto che la chiamava. Solo che noi viviamo a 800km di distanza. Lei presa dal panico gli ha dato comunque 300€ e 33gr di oro (sti stronzi gliel'hanno fatto pesare). Gli auguro di comprarsi tutt - X x.com