A Lioni, due persone sono state arrestate e 7.400 euro sono stati recuperati dopo un’operazione dei Carabinieri. Un’anziana donna è stata truffata con la tecnica del “finto nipote”, che le ha fatto credere di parlare con un parente in difficoltà. La donna ha consegnato il denaro ai truffatori, che sono stati poi fermati durante le indagini.

È di due arresti e 7.400 euro recuperati il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Lioni (Avellino), dove una donna anziana è stata vittima di una truffa con la tecnica del “finto nipote”. I presunti responsabili, entrambi residenti in provincia di Napoli, sono stati fermati nel centro cittadino mentre tentavano di allontanarsi con il denaro sottratto. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di restituire l’intera somma alla vittima e di evitare che il raggiro si completasse con la sottrazione di altri beni. Il racconto della truffa e l’intervento dei Carabinieri Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, tutto ha avuto inizio nel pomeriggio di ieri, quando al Numero Unico di Emergenza 112 sono arrivate alcune segnalazioni riguardanti tentativi di truffa nel centro di Lioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Finto nipote, vera truffa a Lioni: donna raggirata e derubata di 7400 euro, due arresti

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