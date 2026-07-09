L'Inter ha offerto 23 milioni di euro più bonus per il trasferimento di Khalaili, ma l'Union Saint-Gilloise ha rifiutato questa proposta. La società italiana ha deciso di aumentare la cifra, cercando di convincere il club belga a cedere il giocatore. La trattativa tra le due parti prosegue, mentre l'Inter cerca di trovare un accordo per il trasferimento.

L'Inter alza l'asticella e aumenta il pressing nei confronti dello Union Saint-Gilloise per Khalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 23 milioni più bonus - circa 27 milioni totali - nel tentativo di avvicinarsi alle richieste dell'USG e di arrivare alla fumata bianca. La risposta dei belgi, arrivata a tempo di record, è stata però nuovamente negativa. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro faccia a faccia tra le società: l'intento è di poter arrivare a un accordo entro la fine della settimana., Khalaili è stato infatti da tempo... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - L'Inter si spinge a 23 milioni più bonus ma l'USG ha altre idee: quanti soldi vuole

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Temi più discussi: Khalaili salta un'altra amichevole col Saint-Gilloise: l'israeliano spinge per l'Inter; L'Inter spinge per Khalaili, nuova offerta all'USG; L'Inter supera il Napoli per Khalaili: Chivu lo vuole a disposizione per il raduno; Inter-Khalaili, accordo a un passo: l'esterno spinge per Milano.

Nuova offerta dell' #Inter all' #USG per Anan #Khalaili: proposti 23 milioni di euro più bonus. L'esterno classe 2004 spinge per il trasferimento a Milano e l'accordo si avvicina, come alternativa i nerazzurri valutano Guela #Doué. #Calciomercato #Transfers x.com

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