L' Inter si spinge a 23 milioni più bonus ma l' USG ha altre idee | quanti soldi vuole

Da sportmediaset.mediaset.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'Inter ha offerto 23 milioni di euro più bonus per il trasferimento di Khalaili, ma l'Union Saint-Gilloise ha rifiutato questa proposta. La società italiana ha deciso di aumentare la cifra, cercando di convincere il club belga a cedere il giocatore. La trattativa tra le due parti prosegue, mentre l'Inter cerca di trovare un accordo per il trasferimento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'Inter alza l'asticella e aumenta il pressing nei confronti dello Union Saint-Gilloise per Khalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 23 milioni più bonus - circa 27 milioni totali - nel tentativo di avvicinarsi alle richieste dell'USG e di arrivare alla fumata bianca. La risposta dei belgi, arrivata a tempo di record, è stata però nuovamente negativa. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro faccia a faccia tra le società: l'intento è di poter arrivare a un accordo entro la fine della settimana., Khalaili è stato infatti da tempo... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

l inter si spinge a 23 milioni pi249 bonus ma l usg ha altre idee quanti soldi vuole
© Sportmediaset.mediaset.it - L'Inter si spinge a 23 milioni più bonus ma l'USG ha altre idee: quanti soldi vuole
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Inter in pressing per Khalaili: offerta alzata a 23 milioni più bonus, ma lo USG dice noL'Inter ha presentato una nuova offerta di 23 milioni di euro più bonus per il centrocampista dell’Union Saint-Gilloise, dopo il rifiuto della prima...

Inter in pressing per Khalaili: offerta alzata a 23 milioni più bonusL'Inter ha rilanciato l'offerta per il centrocampista dello Union Saint-Gilloise, portandola a 23 milioni di euro più bonus.

Temi più discussi: Khalaili salta un'altra amichevole col Saint-Gilloise: l'israeliano spinge per l'Inter; L'Inter spinge per Khalaili, nuova offerta all'USG; L'Inter supera il Napoli per Khalaili: Chivu lo vuole a disposizione per il raduno; Inter-Khalaili, accordo a un passo: l'esterno spinge per Milano.

l inter si spingeUltimi aggiornamenti: 05 lug 2026, 09:36Lo assicura Fabrizio Romano, che ha fornito aggiornamenti sull'operazione che la società di Viale della Liberazione sta provando a concludere per regalare a Cristian Chivu il successore di Denzel ... calciomercato.com

l inter si spingeInter-Khalaili, accordo a un passo: l'esterno spinge per MilanoLe dinamiche del calciomercato sanno modificare i piani estivi delle squadre e la gestione dei singoli atleti, come dimostra il caso di Anan ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web