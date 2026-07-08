Inter in pressing per Khalaili | offerta alzata a 23 milioni più bonus

L'Inter ha rilanciato l'offerta per il centrocampista dello Union Saint-Gilloise, portandola a 23 milioni di euro più bonus. La società nerazzurra ha aumentato le proprie pressioni dopo aver ricevuto un rifiuto alla prima proposta. La trattativa tra le due parti prosegue, con l'Inter desiderosa di chiudere l'acquisto del giocatore. Non sono stati forniti dettagli sui termini dell'accordo o sulle eventuali risposte del club belga.

L'Inter alza l'asticella e aumenta il pressing nei confronti dello Union Saint-Gilloise per Khalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus (la formazione belga ne vuole 30), i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 23 milioni più bonus nel tentativo di avvicinarsi alle richieste dell'USG e di arrivare alla fumata bianca. Khalaili è stato da tempo individuato dall'Inter quale sostituto ideale di Denzel Dumfries, nel frattempo passato al Real Madrid e il club campione d'Italia conta ora di poter chiudere l'operazione positivamente entro qualche giorno, forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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