L'Inter ha presentato una nuova offerta di 23 milioni di euro più bonus per il centrocampista dell’Union Saint-Gilloise, dopo il rifiuto della prima proposta da 20 milioni più bonus. I nerazzurri cercano di convincere il club belga a cedere il giocatore, ma finora l'USG ha respinto anche questa proposta, mantenendo ferma la richiesta di una cifra superiore. La trattativa tra le due parti prosegue senza ulteriori sviluppi ufficiali.

L'Inter alza l'asticella e aumenta il pressing nei confronti dello Union Saint-Gilloise per Khalaili. Dopo il no ricevuto alla prima offerta da 20 milioni più bonus, i nerazzurri hanno presentato una nuova proposta da 23 milioni più bonus nel tentativo di avvicinarsi alle richieste dell'USG e di arrivare alla fumata bianca. La risposta dei belgi, arrivata a tempo di record, è stata però nuovamente negativa. Khalaili è stato da tempo individuato dall'Inter quale sostituto ideale di Denzel Dumfries, nel frattempo passato al Real Madrid e il club campione d'Italia contava di poter chiudere l'operazione positivamente entro qualche giorno, forte anche della volontà del giocatore di trasferirsi a Milano. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Sportmediaset.mediaset.it - Inter in pressing per Khalaili: offerta alzata a 23 milioni più bonus, ma lo USG dice no

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter in pressing per Khalaili: offerta alzata a 23 milioni più bonusL'Inter ha rilanciato l'offerta per il centrocampista dello Union Saint-Gilloise, portandola a 23 milioni di euro più bonus.

Calciomercato Inter, rilancio per Khalaili: presentata una nuova offerta da 23 milioni più bonusL’Inter ha presentato una nuova offerta da 23 milioni di euro più bonus per il centrocampista dell’Union Saint-Gilloise.

Temi più discussi: Milan, continua il pressing per Liberali: il Como resta avanti; Il Napoli accelera, pressing su Khalaili e Gila per battere la concorrenza; Dalla Spagna: Bastoni nel mirino del Real Madrid, Mourinho in pressing sul difensore dell'Inter; Calcio Serie B – Mantova, pressing della Reggiana per Mensah.

#Inter, pressing asfissiante per #Khalaili: l'Union Saint-Gilloise non molla ma spunta una data x.com

Whats the greatest individual performance a player has ever had for Inter? reddit

Juve: Muharemovic e Muani. Inter, pressing su Khalaili. Milan: Gila a un passoLa Juventus sta tentando di chiudere il doppio colpo. Carnevali è al lavoro per riportare a Torino Muharemovic e Kolo Muani. Sul bosniaco i bianconeri hanno il 50% sulla rivendita in caso di cessione ... sportcafe24.com

Inter, pressing asfissiante per Khalaili: l'Union Saint-Gilloise non molla ma spunta una dataIl dopo Dumfries sembra essere l'israeliano ... msn.com