L’intelligenza artificiale spinge la rivoluzione delle piattaforme di Unified Communications

Il 9 luglio 2027, è stato annunciato che le piattaforme di Unified Communications integrano ora l'intelligenza artificiale, migliorando funzionalità come la trascrizione automatica, l'assistenza vocale e la gestione intelligente delle comunicazioni. Le aziende adottano queste tecnologie per ottimizzare le comunicazioni interne ed esterne, riducendo i tempi di risposta e aumentando l’efficienza. La novità riguarda anche sistemi di videoconferenza e messaggistica, ora potenziati con strumenti di automazione e analisi dei dati in tempo reale.

Roma, 9 luglio 2027 – Non è più soltanto una questione di telefonia aziendale. Le piattaforme di Unified Communications (ossia l’insieme di applicativi voce, video, chat che gestisce le comunicazioni di aziende pubbliche e private, ospedali, ecc) stanno diventando una delle infrastrutture portanti della trasformazione digitale, al pari delle reti dati e dei data center. A spingerne la crescita è soprattutto l'integrazione sempre più stretta con l'intelligenza artificiale, che sta cambiando il modo in cui imprese e pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro e gestiscono le relazioni con cittadini e clienti. Il quadro emerge dal nuovo... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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