Deepfake e Intelligenza Artificiale il Garante della Privacy lancia un nuovo allarme e chiede facoltà per il blocco delle piattaforme in Italia

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato un documento il 6 maggio 2026 in cui evidenzia i rischi legati all’uso dei deepfake e dell’intelligenza artificiale. La nota sottolinea la necessità di poter bloccare le piattaforme in Italia qualora non rispettino le norme di tutela dei dati. La questione riguarda l’utilizzo scorretto di queste tecnologie e le possibili conseguenze sulla privacy.

L’uso sconsiderato delle nuove tecnologie continua a destare forte preoccupazione. Il Garante per la protezione dei dati personali, attraverso un documento ufficiale diffuso il 6 maggio 2026, torna ad accendere i riflettori sui pericoli generati dai deepfake. Sfruttare i software per manipolare immagini e voci reali, giungendo persino a denudare virtualmente le persone a loro insaputa, costituisce una gravissima lesione dei diritti fondamentali. L’Autorità evidenzia come simili condotte sfocino in veri e propri reati, portando a pesanti conseguenze sanzionatorie previste dalle leggi europee sulla privacy. Il tema è sotto la lente di ingrandimento da diverso tempo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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