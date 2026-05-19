Schifone | nuovi incentivi e bonus per il lavoro e la natalità

Il governo ha annunciato nuove misure per sostenere il lavoro femminile e la natalità, tra cui incentivi e bonus specifici. Tra le novità, è previsto un incremento dell’assegno per le madri con il nuovo congedo parentale. Sono stati inoltre introdotti incentivi per le aziende che assumono donne nel settore, con bonus mirati a favorire l’occupazione femminile. Queste misure fanno parte di un pacchetto di interventi finalizzati a incentivare la natalità e a promuovere la presenza delle donne nel mercato del lavoro.

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? Domande chiave Come cambierà l'assegno per le madri con il nuovo congedo? Quali bonus riceveranno le aziende che assumono donne nel settore? Quanto inciderà il miliardo di euro sul salario delle lavoratrici? Perché i nuovi servizi per l'infanzia sono decisivi per la natalità??? In Breve Congedi parentali potenzialmente elevati all'80% della retribuzione per le lavoratrici. Decreto del 1° maggio con un miliardo di euro per incentivi alle assunzioni. Sostegno tramite Assegno Unico . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Schifone: nuovi incentivi e bonus per il lavoro e la natalità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Bonus lavoro: 1 miliardo per incentivi con stipendi dignitosi? Cosa sapere Il Governo stanzia un miliardo di euro per nuovi incentivi occupazionali per donne e under 35. ZES e nuovi incentivi: guida ai bonus per le imprese locali? Cosa sapere Incontro a Magliano di Tenna su incentivi Zes per imprese e agricoltura locale. Schifone (FdI): Rafforzare presenza femminile nel mercato del lavoro con interventi concretiCapri (Na), 16 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Rafforzare la partecipazione femminile al mercato del lavoro è innanzitutto una questione di giustizia sociale e di pari opportunità. Ma è anche un tema sq ... lanuovasardegna.it A Capri - alla rassegna organizzata da Spin Factor - moderati dal giornalista del Tg 1 Francesco Maesano, col presidente dell’Inps Gabriele Fava, la collega Marta Schifone (Fratelli d’Italia) e l’amministratore delegato di Wintime Davide Ferraro abbiamo discu x.com Ercolano, Elezioni. Schifone: Nei primi 100 giorni segnali concreti su Ztl, fragili e trasportiErcolano, 15 Maggio – Nei primi cento giorni da sindaco di Ercolano assumerò impegni chiari, concreti e verificabili. Tre iniziative capaci di orientare da subito l’azione amministrativa verso una ma ... sciscianonotizie.it