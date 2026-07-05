Una donna ha dichiarato di aver colpito con una cinghiata una persona nota, indossando abiti di un’artista famosa. Ha anche raccontato di aver fatto un gesto di rabbia verso un’altra cantante, che ha causato la rottura di una scrivania di vetro, poi sostituita. La stessa ha espresso la paura di morire e il desiderio di allontanarsi da alcune situazioni.

“Gianna Nannini un giorno mi fece così arrabbiare che detti una pacca sulla scrivania di vetro che si incrinò immediatamente (me la sostituirono perché era pericoloso). Con Lucio Battisti andammo al supermercato e una ragazza gli disse ‘scusa sei Lucio Battisti’ e lui ‘Magari!’. Quella di Adriano Pappalardo che ho preso a cinghiate ormai è storia, mi aveva davvero fatto girare le balle.”. Quando a Mara Maionchi si chiedono anedotti sulla sua attività da discografica, l’elenco potrebbe proseguire all’infinito. D’altronde ha lavorato con i più grandi. E pensare che per lei tutto ebbe inizio rispondendo a un annuncio pubblicato sul “Corriere della Sera ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho preso Pappalardo a cinghiate e facevo l’elegantona con i vestiti smessi di Ornella Vanoni. Ho paura di morire, mi dispiace togliermi dalle balle”: così Mara Maionchi

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