Dennis, conosciuto come ex Deddy, ha raccontato di aver partecipato a “Amici” senza mai vincere una sfida, e di aver lavorato come barbiere senza mai sentirsi il migliore. A quel tempo, nonostante il successo, non si considerava un artista. Ha aggiunto di aver pensato che il destino non fosse dalla sua parte, ma ora afferma di non preoccuparsene più. La sua esperienza ha incluso anche momenti di disagio legati alla “sindrome dell’impostore”.

“All’epoca, nonostante fossi nel mio maggior momento di successo, non mi vedevo come artista”. È stato questo uno dei paradossi, tipici della “sindrome dell’impostore” che Dennis (ex Deddy) ha vissuto poco dopo la sua partecipazione ad “Amici” 20-21. L’artista, nel programma di Maria De Filippi, era arrivato terzo, a pari punti con Aka 7even. Un risultato inatteso per un ragazzo che, poche settimane prima, era un barbiere soddisfatto della propria vita. Essere catapultati in un programma visto da milioni di persone non è facile. Lo ricorda anche lo stesso Dennis quando, uscito da “Amici”, era convinto di tornare alla sua quotidianità, tra forbici e macchinette.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho fatto Amici e non ho mai vinto una sfida. Facevo il barbiere, ma non ero mai il migliore. Ho pensato che non era il mio destino, ma oggi non me ne frega niente”: parla Dennis (ex Deddy)

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