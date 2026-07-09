lino banfi il doppiosenso di una vita piena di risate

Un documentario di Marco Spagnoli celebra i 90 anni dell’attore pugliese, noto per aver lavorato con Totò e Arbore. Il film ripercorre la sua carriera, dal debutto fino al successo con il personaggio di Nonno Libero. Vengono mostrati aneddoti e momenti della sua lunga presenza nel panorama dello spettacolo italiano.

ll documentario di Marco Spagnoli “Lino d’Italia – Storia di un itAlieno” celebra i 90 anni dell'attore pugliese, dagli esordi con Totò e Arbore fino al fenomeno di Nonno Libero, tra aneddoti e memoria dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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