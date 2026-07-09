Lino Banfi il doppiosenso di una vita piena di risate

Da repubblica.it 9 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un documentario di Marco Spagnoli celebra i 90 anni dell’attore pugliese, noto per aver lavorato con Totò e Arbore. Il film ripercorre la sua carriera, dal debutto fino al successo con il personaggio di Nonno Libero. Vengono mostrati aneddoti e momenti della sua lunga presenza nel panorama dello spettacolo italiano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ll documentario di Marco Spagnoli “Lino d’Italia – Storia di un itAlieno” celebra i 90 anni dell'attore pugliese, dagli esordi con Totò e Arbore fino al fenomeno di Nonno Libero, tra aneddoti e memoria dello spettacolo italiano. 🔗 Leggi su Repubblica.it

lino banfi il doppiosenso di una vita piena di risate
© Repubblica.it - Lino Banfi, il doppiosenso di una vita piena di risate
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Rosanna Banfi: "Essere figlia di Lino Banfi? Mi ha aiutata tanto, ma c'è anche il rovescio della medaglia"Rosanna Banfi, figlia del noto attore italiano, ha partecipato a un’intervista televisiva in cui ha parlato della sua esperienza personale.

Leggi anche: Chi sono i figli di Lino Banfi, Rosanna e Walter e cosa fanno nella vita?

Temi più discussi: L’Entella piazza il colpo in avanti: ecco Forte, bomber di categoria. Del Frate rinnova; Federico II, si chiude l’era Lorito: da oggi si vota per il nuovo rettore, tre in corsa; Il delitto della scarpa sporca: diventa definitivo l’ergastolo per Francesco Pio Valda.

lino banfi lino banfi il doppiosensoLino Banfi, il doppiosenso di una vita piena di risateLino d'Italia – Storia di un itAlieno restituisce il ritratto di un attore spesso sottovalutato: dagli insegnamenti di Totò all'intesa con Arbore, fino ... repubblica.it

lino banfi lino banfi il doppiosensoIntervista a Lino Banfi che compie 90 anni: Facevo i fotoromanzi. Il servizio militare mi ha salvato dalla malavita. Ma ora ho paura di morire come uno stupidoIl grande attore compie 90 anni: Nadia Cassini la più bella, ma ho vacillato solo con Edwige Fenech. Paolo Villaggio era un pazzo furioso ... roma.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web