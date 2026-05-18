Rosanna Banfi | Essere figlia di Lino Banfi? Mi ha aiutata tanto ma c' è anche il rovescio della medaglia

Rosanna Banfi, figlia del noto attore italiano, ha partecipato a un’intervista televisiva in cui ha parlato della sua esperienza personale. A 63 anni, si è aperta sul rapporto con il padre, riconoscendo che il suo nome le ha dato opportunità ma anche alcuni svantaggi. Durante l’intervista, ha condiviso dettagli sulla sua vita e sulla relazione con il genitore, senza filtri, nel programma condotto da Francesca Fialdini. La conversazione è durata circa un’ora ed è stata trasmessa di recente.

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