Lino Banfi ha due figli: Rosanna e Walter. Rosanna lavora come insegnante, mentre Walter è impiegato in un’azienda di tecnologia. Nel 1962, l’attore si è sposato in segreto con Lucia, sua compagna di lunga data, in una sacrestia di Canosa di Puglia, dove entrambi sono cresciuti. Il matrimonio è durato dieci anni prima di essere ufficializzato.

Dopo dieci anni di fidanzamento, nel 1962 Lino Banfi, all’epoca agli inizi della sua carriera come attore, aveva sposato in segreto la sua Lucia in una sacrestia di Canosa di Puglia, luogo in cui entrambi sono cresciuti. 50 anni dopo, nel 2012, l’avrebbe risposata con tutti gli onori, regalandole quel “matrimonio da principi” che aveva promesso alla moglie molti anni prima. “ Ci siamo conosciuti quando lei aveva tredici anni e io quindici. Ero appena uscito dal seminario dove i miei genitori mi avevano rinchiuso per avviarmi a una carriera ecclesiastica. Lucia apparteneva a una famiglia benestante, il papà aveva un negozio di parrucchiere da donna molto bene avviato, ed era contrario alla nostra unione perché io ero poverissimo ”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi sono i figli di Lino Banfi, Rosanna e Walter e cosa fanno nella vita?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Rosanna Banfi e Walter Zagaria, chi sono i figli di Lino Banfi e cosa fanno nella vita

Notizie e thread social correlati

Chi sono Angela e Patrick, i figli di Milly Carlucci e cosa fanno nella vitaAngela e Patrick sono i figli di Milly Carlucci, nata dal suo matrimonio con Angelo Donati.

Leggi anche: Chi sono le mogli e figli di Ficarra e Picone e cosa fanno nella vita

Temi più discussi: Lino Banfi e il romanzo della sua vita: Ho sofferto la fame, Lucia mi aiutò. Ora sogno di fare il cattivo in un film; La Volta Buona, da Lino Banfi a Jasmine Carrisi: tutti gli ospiti di Caterina Balivo su Rai 1; Lino Banfi, novant’anni senza paura: il romanzo tenero e irresistibile di un uomo che ha fatto ridere l’Italia; Serie A: la gioia di Gasperini, 'traguardo straordinario, sono felicissimo'.

Malattia di Rosanna Banfi: il tumore al polmone nel 2025 | Fortunatamente non ha preso i linfonodiMalattia di Rosanna Banfi: il tumore al polmone nel 2025 a sedici anni dalla diagnosi di cancro al seno. Come sta oggi la figlia di Lino Banfi? ilsussidiario.net

Rosanna Banfi e Virginia, chi sono figlia e nipote di Lino Banfi | Due battaglie con il cancroRosanna Banfi, chi è la figlia di Lino Banfi e mamma di Virginia: Oggi ci sentiamo anche più di prima Rosanna Banfi è una dei due figli di Lino Banfi, il celebre attore pugliese che ha sempre ... ilsussidiario.net