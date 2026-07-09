Gloria Guida ha rivolto degli auguri polemici a Lino Banfi, che non l'ha ricordata in una recente intervista in occasione del suo 90° compleanno. La scena si è accesa dopo che l'attrice ha espresso delusione per la mancanza di un ricordo da parte dell’attore. Banfi ha festeggiato i 90 anni senza menzioni pubbliche di Guida, suscitando reazioni sulla mancata interazione tra i due nel giorno speciale.

Gloria Guida ci è rimasta male perché Lino Banfi non l'ha ricordata in una recente intervista, così gli ha fatto degli auguri un po' polemici, in occasione dei suoi 90 anni OggiLino Banfi compie 90 anni. In molti in queste ore lo stanno celebrando, anche attraverso articoli, video ricordo e docufilm –come quello andato in onda ieri su Rai1-, tra questiGloria Guida che ha deciso di fargli gli auguri sui social, ma non ha nascosto la sua amarezza per la mancata menzione. I due nel passato hanno lavorato insieme a diversi film ma quandoBanfi, in una recente intervista, ha ricordato le colleghe con cui ha lavorato, pare essersi dimenticato dell’attrice, che c’è rimasta molto male. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Lino Banfi, gli auguri polemici di Gloria Guida

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