Auguri Lino Banfi | il mitico Oronzo Canà compie 90 anni

Il 9 luglio 2026, attore noto come Lino Banfi compie 90 anni. È famoso per aver interpretato il personaggio di Oronzo Canà e per la lunga carriera nel cinema e in televisione. La sua figura è considerata uno dei simboli più riconoscibili della cultura pop italiana. La sua presenza nel panorama dello spettacolo si estende per diversi decenni, rendendolo uno dei volti più amati e conosciuti nel paese.

Oggi, 9 luglio 2026, Pasquale Zagaria - universalmente noto come Lino Banfi - taglia lo storico traguardo dei 90 anni, confermandosi come uno dei volti più iconici, amati e trasversali della cultura pop e del costume italiano. La monumentale carriera di Banfi, iniziata sul grande schermo nel 1960 sotto la regia di Lucio Fulci in Urlatori alla sbarra, ha vissuto la sua stagione d'oro tra gli anni Settanta e Ottanta. Il suo stile unico ha generato personaggi di culto assoluto: dal memorabile e tirannico Commissario Auricchio in Fracchia la belva umana (1981) fino alla maschera più celebre, quella del tecnico Oronzo Canà ne... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Quando sono nato mi hanno segnato 2 o 3 giorni dopo all'anagrafe. All'anagrafe risulta che sono nato l'11 luglio, ma sono nato il 9. Ho conservato la voce di Papa Francesco che mi fa gli auguri Lino Banfi #NonStopNews LIVE ? Link in Bio x.com

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