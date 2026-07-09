Lino Banfi compie 90 anni. Tra le sue interpretazioni più note ci sono il commissario Logatto e il personaggio di “Fracchia la belva umana”. Ricordato anche per il ruolo di Oronzo Canà e per la battuta “Vieni avanti cretino?”. La sua carriera cinematografica e televisiva ha lasciato un’impronta significativa nel cinema italiano. In occasione del suo compleanno, viene menzionato anche Pasquale Zagaria.

Ricordate di più Oronzo Canà o “Vieni avanti cretino?”. O il commissario Logatto o ancora il commissario di polizia in “Fracchia la belva umana”? O le decine e decine di film comici che per decenni hanno caratterizzato, anche loro, il cinema italiano? Oppure il nonno televisivo? O il presentatore? Insomma ne ha fatte davvero tante Pasquale Zagaria, nato ad Andria il 9 luglio 1936. Tanto pugliese da avere “esportato” oltre la Puglia un’inflessione, anche caricata rispetto a quella usuale, tale da essere adottata da tutti gli italiani. Arrivato a Roma da una famiglia che doveva vedere come far quadrare i conti, e a Roma, prima di mettere in mostra il suo talento, Pasquale Zagaria ha dovuto faticare parecchio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Lino Banfi, 90 anni Buon compleanno a Pasquale Zagaria

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Lino Banfi 90 Anni di Risate e Successi, Buon compleanno nonno Libero!

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Mettevo da parte delle idee. Ho scritto altri libri... però i sentimenti nascosti, quelli che tieni per conto tuo, sia come Pasquale Zagaria che come Lino Banfi, li conservavo e pensavo, 'se riesco ad arrivare a 90 anni... #Auguri a #LinoBanfi, registrato l' #11luglio. - X x.com

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