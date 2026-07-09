Lino Banfi, Paolo Di Canio e Adriano Panatta compiono gli anni. Tra gli altri festeggiati ci sono Vincenzo Musacchio, Mario da Pozzo, Laura Pennacchi, Claudio Cappon e Sandra Petrignani. La giornata segna il compleanno di queste personalità, senza ulteriori dettagli sui festeggiamenti o le celebrazioni.

Buon compleanno Lino Banfi, Paolo Di Canio, Adriano Panatta, V incenzo Musacchio, Mario da Pozzo, Laura Pennacchi, Claudio Cappon, Sandra Petrignani, Sandro Ruotolo, Tom Hanks, Giuseppe Lauricella, Elisabetta Sgarbi, Giorgio Venturin, Mauro Ottobre, Isabella Cocuzza, Claudio Sebastianutti, Francesca Marcon, Nicola Cassio, Niccolò Beni, Marco Ferrone, Matteo Rubin, Elena Bonfanti, Giorgia Benecchi, Lucia Bosetti, Gioia Barbieri, Valentina Casaroli, Oxana Corso. Oggi 9 luglio compiono gli anni: Renato Pestriniero, scrittore, pittore; Lino Banfi (Pasquale Zagaria), attore; Mauro Olivi, politico; Massimo Pica Ciamarra, architetto; Renato Bellinelli, ex calciatore; Mario da Pozzo, ex calciatore; Luciano Pacco, ex calciatore; Arcangelo Sannicandro, avvocato, politico; Renzo Corni, ex calciatore, allenatore, dirigente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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