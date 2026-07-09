linea t2 in corso le ultime finiture tra telecamere e ciclabile

Sono stati consegnati nove dei dieci nuovi tram destinati alla linea T2. Attualmente, sono in corso le ultime finiture tra telecamere e ciclabile, mentre si lavora alle opere di completamento, tra parcheggi e collaudi. La società delle Tramvie Elettriche Bergamasche spera di poter avviare l’esercizio commerciale della linea entro l’autunno 2026, in attesa degli esiti del percorso autorizzativo.

I CANTIERI. Si lavora alle opere di completamento, tra parcheggi e collaudi. Consegnati 9 dei 10 nuovi tram. In attesa degli esiti del percorso autorizzativo, la società delle Tramvie Elettriche Bergamasche auspica di «poter avviare l’esercizio commerciale della nuova linea tramviaria entro l’autunno 2026». La realizzazione della nuova infrastruttura ha visto il completamento delle principali opere infrastrutturali, di armamento ferroviario e impiantistiche. Alla realizzazione dell’opera hanno lavorato, in questi due anni, insieme a Teb, l’impresa Milesi geom. Sergio per le opere infrastrutturali, il partner G.C.F. – Generale Costruzioni Ferroviarie per l’armamento e gli impianti e Škoda per la fornitura dei tram, riuniti nel raggruppamento temporaneo di imprese incaricato dei lavori. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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