Teb da Regione Lombardia 6,5 milioni per la partenza della linea T2

La commissione Bilancio di Regione Lombardia ha approvato uno stanziamento di 6,5 milioni di euro destinato al potenziamento delle linee tramviarie di Teb a Bergamo. Questo finanziamento riguarda specificamente la partenza della linea T2 e mira a sostenere i lavori necessari per il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale.

TRASPORTI. Approvato lo stanziamento dei fondi necessari al potenziamento delle linee tramviarie bergamasche. La commissione Bilancio di Regione Lombardia ha dato il via libera allo stanziamento di 6,5 milioni di euro per il potenziamento delle linee tramviarie di Teb. Fondi necessari, in particolare, per la gestione della linea T2 che collegherà Bergamo a Villa d’Almè. «La dimostrazione che il territorio bergamasco, quando si presenta unito e con progetti solidi, sa ottenere risultati concreti» L’approvazione definitiva avverrà in aula nella sessione del Bilancio di assestamento, in programma dal 22 al 24 luglio. Il totale della cifra è così distribuito: 1,5 milioni nel 2026, 2,5 nel 2027 e nel 2028. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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