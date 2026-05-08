Una donna di 29 anni ha perso la vita nelle prime ore del mattino in un incidente stradale nel Lodigiano mentre si recava al suo primo giorno di lavoro. La tragedia ha coinvolto anche i suoi due figli piccoli, lasciandoli orfani. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Nelle prime ore del mattino, nel territorio del Lodigiano, una donna di 29 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale mentre si stava dirigendo verso il suo nuovo impiego. L’automobile su cui viaggiava è uscita di carreggiata e si è ribaltata, finendo in un fossato dopo un impatto violento con le barriere laterali. Lodi Vecchio, auto esce di strada: morta una 29enne. La vittima è Maddalena Sangermano, residente a Mairano di Casaletto Lodigiano. Secondo quanto emerso, quello di giovedì era per lei un giorno importante: stava raggiungendo il posto di lavoro appena iniziato quando, lungo il percorso, si è verificato lo schianto. L’episodio ha avuto immediate ripercussioni sulla comunità locale, che si è stretta attorno ai familiari.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Maddalena muore così, il primo giorno di lavoro: lascia due figli piccoli, tragedia spaventosa

Notizie correlate

Maddalena muore così, il primo giorno di lavoro: lascia due bimbi piccoliC’è un’ora, prima che il mondo si svegli davvero, in cui le strade sembrano sospese.

Maddalena muore il primo giorno di lavoro: lascia due bimbi piccoliC’è un momento, prima che la giornata inizi davvero, in cui le strade sono quasi vuote e l’aria sembra ferma.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Lo schianto e l’auto che finisce nella scarpata: la vittima è Maddalena Sangermano di Casaletto, aveva 29 anni; Muore la signora Varengo che ha insegnato a guidare a migliaia di cuneesi; Dal territorio - I giovani in pattuglia con la polizia.

Maddalena muore in un incidente a 29 anni, era al primo giorno di lavoro: raccolta fondi per aiutare i suoi due figli piccoliMaddalena Sangermano, giovane mamma di 29 anni, è morta giovedì mattina mentre raggiungeva il suo nuovo posto di lavoro. La donna, residente a Mairano di Casaletto Lodigiano, ... ilmattino.it

Amianto killer, militare della Marina morì per un tumore: il tribunale di Tempio condanna il ministero della DifesaLa Maddalena Era morto a 69 anni a causa di un adenocarcinoma polmonare con metastasi cerebrali, dopo aver lavorato per 20 anni a contatto con l’amianto sulle navi della Marina militare. Oggi 7 maggio ... msn.com

Maddalena muore così, lascia due bimbi... Continua... - facebook.com facebook