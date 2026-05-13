Una donna di 45 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione ad Ascoli, nel quartiere di Porta Romana, ieri mattina. Il marito era uscito per andare al lavoro, mentre la figlia cercava di svegliare la madre, senza successo. La donna è stata trovata morta nel sonno. La vittima lascia due figli. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso.

ASCOLI Tragedia ieri mattina nel quartiere di Porta Romana, dove una donna di 45 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione in una traversa di corso Mazzini, nei pressi di piazza San Tommaso. A perdere la vita è stata Barbara Formica, conosciuta da amici e conoscenti come "Bibby", che in passato aveva lavorato come barista a Marino del Tronto. Aveva festeggiato il compleanno appena pochi giorni fa, il 4 maggio scorso. Il malore La donna, madre di due figli di 14 e 11 anni, sarebbe stata colpita da un improvviso malore durante la notte. A fare la drammatica scoperta è stata la figlia più piccola che, dopo che il padre era uscito di casa per recarsi al lavoro, ha cercato di svegliare la mamma accorgendosi però che non rispondeva.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Il papà va al lavoro, la bimba cerca di svegliare la mamma, ma Barbara Formica era morta nel sonno: dramma ad Ascoli, 45enne lascia due figli

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