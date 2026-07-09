Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato domato l’incendio scoppiato in un magazzino dell’azienda di spedizioni BRT in via Don Minzoni, nella zona nord di Milano, tra Bovisa e Dergano. L’incendio ha interessato un capannone e si sono registrati consigli per chi vive nei dintorni. Non ci sono segnalazioni di persone ferite o danni significativi alle strutture vicine.

Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato spento l’incendio che si era sviluppato a Milano in un deposito dell’azienda di spedizioni BRT (nota anche col vecchio nome Bartolini): aveva preso fuoco un capannone in via Don Minzoni, nella zona nord della città, fra i quartieri di Bovisa e Dergano. Le cause dell’incendio non sono note. La procura di Milano ha avviato un’indagine. L’incendio ha coinvolto una superficie di 8mila metri quadrati, un po’ più di un campo da calcio, e ha provocato una grossa colonna di fumo nero visibile da diverse zone della città. Le operazioni di spegnimento sono state complicate e alle squadre di vigili del fuoco di Milano si erano aggiunte quelle di Monza. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - L’incendio nel magazzino dell’azienda BRT a Milano è stato spento, ma ci sono raccomandazioni per chi vive nei paraggi

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Milano, vasto incendio tra i quartieri Bovisa e Dergano: alte colonne di fumo reddit

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