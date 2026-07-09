Un incendio ha interessato il magazzino di un'azienda agricola a Lainate, bruciando la struttura e richiedendo ore di intervento da parte dei vigili del fuoco di Milano. L’incendio, spento nel pomeriggio, ha causato ingenti danni alla proprietà. Sono in corso indagini per accertare le cause dell’incendio. Non sono stati segnalati feriti. La zona è stata evacuata temporaneamente durante le operazioni di spegnimento.

I vigili del fuoco di Milano hanno lavorato senza sosta per ore, ieri pomeriggio, per spegnere l’incendio che si è sviluppato all’interno de " L’Agricola " di Lainate. Il rogo è divampato intorno alle 14.30 nell’azienda agricola con attività di ristorazione di via Rho 90. Secondo quanto ricostruito dai pompieri le fiamme si sono sviluppate in uno degli edifici situato sul retro dell’azienda e hanno interessato un deposito e una porzione del tetto. Sono stati alcuni dipendenti dell’azienda agricola a notare le fiamme e dare l’allarme. In pochissimo tempo una colonna di fumo nero e denso visibile a diversi chilometri di distanza ha allarmato anche moltissimi residenti e automobilisti che transitavano nelle vicinanze che hanno avvertito immediatamente il 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lainate, rogo all’Agricola. Distrutto il magazzino incendio spento dopo ore. Ora si indaga sulle cause

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