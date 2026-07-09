Domato l' incendio nel deposito Brt a Milano Bovisa rogo partito da un pacco | finestre chiuse per 2 km e stop ai parchi

L'incendio nel deposito Brt a Milano Bovisa sarebbe partito da un pacco caricato su un camion. Le fiamme hanno interessato circa 8.000 metri quadrati di struttura, causando la chiusura delle finestre in un raggio di due chilometri e lo stop alle attività nei parchi vicini. Le autorità sono intervenute per domare il rogo, che si è sviluppato nella zona nord della città. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali feriti.

Sarebbe partita da un pacco caricato su un camion la scintilla che ha scatenato il devastante incendio che ha consumato i quasi 8mila metri quadrati di deposito Brt nel quartiere Bovisa, a nord di Milano. Il rimorchio, ora sotto sequestro, una volta completato il carico sarebbe dovuto partire per Torino. A raccontarlo sarebbe stato un dipendente della ditta, che mentre caricava il camion avrebbe visto fuoriuscire del fumo da uno dei pacchetti già posizionati all'interno. Le fiamme si sono poi propagate molto rapidamente. Intanto, dopo oltre dodici ore, il rogo è stato domato quasi nella sua interezza: "Il 95% è stato spento". Eccetto due container contenenti bici elettriche, giudicati a rischio esplosione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Incendio nel deposito BRT, domate le fiamme: nessun ferito VIDEO

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