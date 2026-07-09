Domato l' incendio nel deposito Brt a Milano Bovisa partito da un pacco | finestre chiuse per 2 km e stop ai parchi

L'incendio nel deposito di un corriere a Milano Bovisa è stato domato. L'incendio è partito da un pacco e ha causato la chiusura delle finestre nel raggio di due chilometri. Sono stati vietati la consumazione di verdura e frutta raccolte in zona e l’uscita all’aperto per i bambini di asili e scuole dell’infanzia.

Finestre chiuse nel raggio di due chilometri, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato alle prime ore di giovedì 9 luglio, dopo che nella serata di mercoledì un incendio al deposito Brt, in via Don Giovanni Minzoni alla Bovisa, nella zona Nord di Milano. Il rogo, dopo oltre dodici ore, è stato domato quasi nella sua interezza: "il 95% è stato spento"., La comunicazione dell'amministrazione locale ha seguito le prime analisi di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), che ha valutato la qualità dell'aria inevitabilmente impattata dall'enorme colonna di fumo che si è innalzata a partire dalle 19. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Incendio nel deposito BRT, domate le fiamme: nessun ferito VIDEO

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