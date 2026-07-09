L’impresa di Pogacar al Tour | Non abbiamo fatto calcoli ed è andata bene

Durante la tappa di Gavarnie-Gèdre, il ciclista sloveno ha attaccato in salita e concluso con un margine di oltre un minuto sugli inseguitori. La sua squadra ha confermato che non sono stati fatti calcoli strategici, e il risultato è arrivato senza pianificazione specifica. Pogacar ha terminato la frazione con una performance che ha sorpreso gli avversari, portando a casa il successo senza tentativi di controllo preventivo.

Gavarnie-Gèdre (Francia), 9 luglio 2026 - Quando Tadej Pogacar vince non si accontenta di farlo in maniera normale, verrebbe da dire umana: ogni graffio dello sloveno è di quelli profondi, come dimostrato dalla prova da urlo sfoderata nella tappa 6 del Tour de France 2026, quella che in un colpo solo gli regala il secondo successo nell'edizione (il 23esimo totale nella competizione e il 15esimo in stagione) e, soprattutto, il ritorno in maglia gialla con distacchi già importanti su tutti gli altri, categoria nella quale, stavolta, va annesso anche un Jonas Vingegaard più in difficoltà del previsto. TOPSHOT - UAE Team Emirates - XRG's Slovenian rider Tadej Pogacar cycles to the finish line to win the 6th stage of the 113th edition of the Tour de France cycling race, 186 km between Pau and Gavarnie-G Le dichiarazioni di Pogacar. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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