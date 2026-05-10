Parlato non pensa al fatto che basterebbe solo un pari | E’ una gara da dentro o fuori ma siamo in casa La squadra sta bene niente calcoli e mettiamocela tutta fino alla fine

Da sport.quotidiano.net 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domani sera si gioca la prima partita dei play-off tra la Spal e il Santarcangelo al Paolo Mazza. La squadra locale si prepara alla sfida senza fare calcoli, convinta di dover mettere in campo tutto fino all’ultimo minuto. L’allenatore ha detto che è una gara da dentro o fuori, ma che il match si disputa in casa e che la squadra sta bene.

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E’ la vigilia delle fasi finali, la Spal attende al Paolo Mazza il Santarcangelo per la prima gara dei play-off. Carmine Parlato (foto) rassicura come prima cosa sulle condizioni fisiche della squadra: "Stanno tutti bene. La condizione è quella della settimana scorsa, non ci inventiamo di integrare o fare cose diverse per portare i ragazzi in affaticamento proprio in questo momento. Hanno tirato la carretta per tanto tempo e nell’ultimo mese i carichi di lavoro sono sempre stati bassi, veloci, per dare a loro quella gamba più ’pulita’ in vista delle partite". Cosa temere del Santarcangelo? "A prescindere dai punti fatti nel girone di andata o di ritorno, parliamo di uno spareggio e quindi di una finale.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Parlato non pensa al fatto che basterebbe solo un pari: "E’ una gara da dentro o fuori, ma siamo in casa». "La squadra sta bene, niente calcoli e mettiamocela tutta fino alla fine»
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